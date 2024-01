Motorradmarkt: Nur die Krafträder waren auf der Überholspur

Mit 212.383 Neuzulassungen verbuchten Motorräder in Deutschland im vergangenen Jahr ein Marktwachstum von 7,2 Prozent. Es geht allerdings ausschließlich auf das klassische Motorradesegment zurück. Zudem erwies sich der letzte Monat des Jahres mit einem Marktrückgang von fast 40 Prozent gegenüber Dezember 2022 insgesamt als sehr schwach.

Nach Zahlen des Industrieverbands Motorrad (IVM) wurden im vergangenen Jahr hierzulande 125.709 Krafträder (plus 16,4 Prozent) und 17.264 Kraftroller (-5,0 %) sowie 34.747 Leichtkrafträder (-1,9 %) und 34.663 Leichtkraftroller (-5,3 %) verkauft. Bei den Motorrädern bildeten Maschinen mit über 95 PS (70 kW) die größte Leistungsklasse, gut die Hälfte aller Krafträder entfielen auf die Hubraumklassen 500 bis 750 Kubikzentimeter sowie 750 bis 999 Kubik. Marktführer blieb BMW mit fast 24.000 verkauften Motorrädern vor Honda und Kawasaki. Bei den Maxiscootern und 125er-Rollern sind es jeweils Piaggio und Honda vor BMW bzw. Kymco (Leichtkraftroller). Marktführer bei den 125er-Maschinen ist Honda, gefolgt von Yamaha und Aprilia.



Die drei beliebtesten Motorräder des vergangenen Jahres sind der Dauerbrenner BMW 1250 GS vor der Kawasaki Z 900 und der Newcomerin Honda CB 750 Hornet. Bei den Kraftrollern führen die Vespa GTS 300 Super sowie die beiden Honda-Modelle Forza 350 und ADV 350 die Hitliste an. In der 125er-Klasse steht die KTM 125 Duke weiterhin an der Spitze, dicht gefolgt von der Yamaha MT-125. Platz drei belegt die Honda CB 125 R. Bei den Leichtkraftrollern liegen die Vespa 125 GTS und die Vespa Primavera 125 in der Käufergunst vorn, dahinter folgt der Honda Forza 125.



Das Geschäft mit Elektromotorrädern ging im vergangenen Jahr um ein Fünftel auf lediglich 445 Neuzulassungen zurück. Unangefochtener Marktführer ist Zero. Dazu kommen noch einmal ebenso viele E-Kraftroller mit ebenso starkem Marktrückgang. In der kleinen Klasse sieht die Marktlage mit insgesamt 8053 Neuzulassungen anders aus. Das Gros entfällt hier auf die batteriebetriebenen Leichtkraftroller (6884 Stück) mit einem Zulassungsrückgang von 7,9 Prozent, während die E-Leichtkrafträder auf 1169 Einheiten leicht zulegten. (aum)