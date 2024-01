Porsche schlägt in Singapur ab

Porsche verstärkt sein globales Golf-Engagement mit dem Titelsponsoring in Singapur auf der DP World Tour. Die „Porsche Singapore Classic“ wird erstmals vom 21. bis 24. März 2024 im Laguna National Golf Resort Club ausgetragen. Eine Premiere wird der Hole-in-One-Preis feiern: Erstmals ist auf der DP World Tour in Asien en Porsche zu gewinnen. Der erst kürzlich vorgestellte Panamera Turbo E-Hybrid geht in der Lackierung Madeiragoldmetallic für ein Ass während der vier Turniertage an Loch 17.

Das Engagement in Südostasien ergänzt die bereits weltweiten Aktivitäten im Kundensport rund um den Porsche Golf Cup und den Porsche Golf Circle. Die Erweiterung des Golf-auf dem wichtigen asiatischen Markt mit Fokus auf Südostasien, Korea und Japan eröffnet die Möglichkeit, die internationale Sichtbarkeit der Marke im Golf-Umfeld zu vergrößern und gleichzeitig die Kundensportaktivitäten mit den Aktivitäten im Profigolf zu verbinden.

Die DP World Tour war in der ablaufenden Saison nach neun Jahren Pause wieder nach Singapur zurückgekehrt. Die Anlage des Laguna National Golf Resort Club mit zwei 18-Loch-Kursen gilt als eine der herausragenden Austragungsorte für Profi-veranstaltungen. Seit ihrer Eröffnung 1993 war sie Heimat mehrerer Turniere auf der DP World Tour, der Asian Tour und der Korean LPGA Tour. Die Porsche Singapore Classic wird auf dem Classic Course ausgetragen.



2024 wird Porsche zudem über das Engagement der Schweizer Tochtergesellschaft erneut bei den Omega European Masters in Crans Montana als offizieller Automobilpartner auftreten. Darüber hinaus ist Porsche im Austausch mit dem Veranstalter und der DP World Tour hinsichtlich einer Fortführung des Engagements bei den European Open in Hamburg. (aum)