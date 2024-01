CES 2024: Honda bringt ab 2026 die 0 Series

Honda hat gestern auf der CES 2024 in Las Vegas (–12.1.) die neue vollelektrische 0 Series vorgestellt: Weltpremiere feiern zwei Konzeptmodelle der neuen Modellreihe, die Limousine Saloon und den Van Space-Hub. Die Markteinführung der neuen Modellreihe 0 (sprich Zero) ist für 2026 zunächst in Nordamerika geplant. Japan und Europa sollen später folgen. Außerdem hat Honda auf der CES erstmals sein neues Markenlogo enthüllt. (aum)