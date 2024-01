Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Es gibt ja eine logische Begründung und doch nehmen wir jedes Mal verblüfft zur Kenntnis, dass die Zahl der Abrufe bei unseren Medien ausgerechnet in den nachrichtenarmen Tagen rund um die großen Feste und Ferien eher Zuwachs als Rückschritt zeigt. Das liegt sicher nicht nur daran, dass unsere vielen Nutzer mehr Zeit zum Lesen finden. Auch das schwache Angebot an Themen anderswo verhilft uns zu Zusatzerfolgen.

Von den 463.022 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Neues Transporterkapitel

2. Toyota Land Cruiser: So schnell kann’s gehen

3. Stellantis beteiligt seine Mitarbeiter

4. „Baut Honda jetzt auch Busse?“

5. Ducati Riding Experience: Für jeden etwas

6. Fahrbericht Lexus LBX: Kleiner Crossover mit großen Ambitionen

7. Arrivederci Achtzylinder

8. Ratgeber: Auto fahren mit viel Gefühl

9. Seat verdreifacht seinen Solarstrom

10. McLaren: 15 PS mehr und zehn Kilo weniger



512.582 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangnen sieben Tagen an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Das Video der Woche zeigt den Peugeot E-308 und E-208, das Foto der Woche den Opel Mokka Ultimate Long Range. (aum)