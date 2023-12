McLaren: 15 PS mehr und zehn Kilo weniger

McLaren ersetzt den GT durch den GTS, der ab sofort geordert werden kann. Der Nachfolger bringt 15 PS mehr und zehn Kilogramm weniger mit. Der 4,0-Liter-V8-Turbo mit 635 PS (467 kW) trifft auf 1520 Kilogramm Fahrzeuggewicht. Das ergibt ein klassenführendes Leistungsgewicht von 418 PS pro Tonne. Von 0 auf 100 km/h geht es in 3,2 Sekunden. Nach 8,9 Sekunden ist Tempo 200 erreicht.

Schneller geht es künftig auch beim Liften des Fahrzeugs. Für Fahrten in der Stadt kann auch die Bodenfreiheit des GTS um zwei Zentimeter erhöht werden. Die Fahrzeugnase hebt oder senkt sich dabei in vier Sekunden – und damit mehr als doppelt so schnell wie bisher.



Einen Preis füpr das Fahrzeug nannte McLaren noch nicht. Er dürfte aber wohl bei über 200.000 Euro liegen. (aum)