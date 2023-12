Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

In der vergangenen Woche hatte die Branche gleich zwei Mal die Faust im Nacken. Das erste Mal, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der Förderung für Elektroautokäufer die Luft abdrehte und dann blitzschnell die des Marktes. Entweder war der Lagerdruck zu groß oder die Angst vor dem Wegbrechen geplanter Umsätze oder die Hersteller fühlten sich vom Habeck bei dem Versuch ertappt, wegen der Förderung die Preise auf auskömmlicheren Höhen gehalten zu haben oder von allem etwas. Der Anfang der Woche zeigte jedenfalls: Bei den Preisen für Elektroautos war für ein paar Tausender Luft nach unten.

Von den 444.771 Texten waren dies in den Medien der Autoren-Union Mobilität die Top Ten der Woche:



1. Im Rückspiegel: 4x4 geht auch im Stadtauto

2. Ducati feiert das Triple mit einem Replica-Quintett

3. Förderprojekt zum bidirektionalen Laden geht weiter

4. Alfa Romeo kündigt Kleinwagen an

5. Hirsch und Kois treffen sich auf dem Lexus LBX

6. Jeep elektrisiert auch im Gelände

7. Ari Motors will den Umsatz mehr als verdoppeln

8. Stellantis fördert bis Ende Februar

9. Softshell auch auf dem Motorrad

10. Mazda auf dem Weg zur Klimaneutralität



354.696 Foto- und Video-Dateien lieferte unser Server als Downloads an unsere rund 250.000 Leser und die Kollegen in den Medien aus. Bei den Fotos lag das vom Toyota GR DKR Hilux Evo T1U ganz vorn, bei den Videos der Teaser vom Lancia Ypsilon. (aum)