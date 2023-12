Ducati feiert das Triple mit einem Replica-Quintett

Ducati feiert das Triple der Titelgewinne im Moto GP, in der World SBK und World SSP mit fünf Sonderserien der Panigale. Sie sind eine Hommage an die Desmosedici GP von Francesco Bagnaia, Jorge Martín und Marco Bezzecchi, der Panigale V4 R von Álvaro Bautista und der Panigale V2 von Nicolò Bulega. Die Panigale V4, die Bagnaia und Bautista gewidmet sind, präsentiert sich in der gelben Lackierung, mit der die beiden Champions bei den Rennen in Misano antraten.

Jedes einzelne Exemplar der Serie wird durch das Original-Autogramm des Fahrers auf dem Tank einzigartig gemacht. Die Unterschrift wird mit einer Schicht aus transparentem Lack geschützt. Die fünf Replica-Modelle tragen die Startnummern der Fahrer, denen sie gewidmet sind: Pecco Bagnaias 63, Álvaro Bautistas 19, Jorge Martíns 89, Marco Bezzecchis 72 und Nicolò Bulegas 11.



Wie die Rennmotorräder werden die Panigale 2023 Racing Replicas nur als Einsitzer angeboten. Jedes Exemplar ist mit einer Gabelbrücke aus Billet-Aluminium mit Lasergravur des Modellnamens und der fortlaufenden Nummer versehen. Zudem gibt es einen speziellen Schlüssel und eine Cockpit-Animation beim Aktivieren der Zündung. Der Sitz besteht aus einem speziellen Material, auf dem das Logo des Fahrers angebracht ist.



Die Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica ist weltweit auf 263 Stück limitiert. Die Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica ist auf 219 Stück limnitiert und hat einen Kraftstofftank aus gebürstetem Aluminium und geschmiedete Marchesini-Aluminiumräder in Hellgrau . Die Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica nimmt die offiziellen Farben der Desmosedici GP des Prima-Pramac-Teams auf und bekommt einen vorderen Kotflügel aus Carbon einzigartiger. Die Produktion ist auf 189 Stück begrenzt. Die Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica ist inspiriert von der gelb-schwarzen Lackierung der Desmosedici GP des Mooney-VR46-Teams und wird nur 72-mal gebaut.



Diese vier Editionmsmodelle basieren auf der Panigale V4 S und werden durch verschiedene Performancekomponenten aufgewertet, die sie auf der Straße und der Rennstrecke noch einzigartiger und schneller machen. Die Ausstattung umfasst die Neun-Scheiben-Trockenkupplung STM-Evo SBK und den zugelassenen Akrapovic-Schalldämpfer, der zwei Kilogramm leichter ist als der Serienschalldämpfer. Die Brembo-Bremsanlage wird durch Stylema-R-Bremssättel und die MCS-Bremspumpe mit Fernverstellung ergänzt. Die verstellbaren Fußrasten von Rizoma sind aus Billet-Aluminium. Eine Racing-Verkleidungsscheibe sorgt für besseren Windschutz bei hohen Geschwindigkeiten.



Weitere technische Details, die diese besonderen Motorräder auszeichnen, sind der Hitzeschild für die hinteren Auspuffkrümmer, die Lichtmaschinenabdeckung, der hintere Kotflügel und die vorderen Bremskanäle, die alle aus Carbonfaser gefertigt sind. Ebenfalls aus Carbon, kombiniert mit Titan, ist die Abdeckung der Einarmschwinge.



Alle Replicas werden durch eine Reihe von Zubehörteilen noch näher an die Rennmotorräder herangeführt, von denen sie inspiriert sind. Zum Lieferumfang gehören unter anderem die offene Kupplungsabdeckung aus Carbon, die Kits zum Entfernen des Nummernschildhalters und der Spiegel, der Racing-Tankdeckel aus Billet-Aluminium und das GPS-Modul, das die Anzeige der auf der Rennstrecke gefahrenen Runden- und Zwischenzeiten ins Cockpit ermöglicht.



Die Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica greift die rot-schwarze Lackierung der Panigale V2 des SSP-Teams Aruba.it Racing auf, mit der Nicolò Bulega den Weltmeistertitel gewann. Die Produktion ist auf 111 Einheiten begrenzt. Sie verfügt über Öhlins-Federung und einen Racing-Auspuff von Akrapovic, mit Leistung und Drehmoment erhöht. Zudem reduziert sich das Gewicht kombiniert mit der Lithiumionen-Batterie des Motorrads durch um fünf Kilo. Die Alu-Fußrasten sind auch hier einstellbar. Die Kotflügel, der Kettenschutz, die Abdeckung des Kupplungsdeckels, der Schwingenschutz und der Stoßdämpferschutz bestehen aus Carbon. Die Schwingen-Abdeckung besteht aus Carbon und Titan. Auch die Panigale V2 kann mit dem mitgelieferten Nummernschild- und Spiegelentfernungs-Kit und dem Racing-Tankdeckel noch näher an das Rennmotorrad gebracht werden.



Jedes Motorrad wird mit einem Echtheitszertifikat versehen und in einer Holzkiste mit speziellen Grafiken und einem individuell gestalteten Abdecktuch geliefert. (aum)