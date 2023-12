Essen 2023: 500 Aussteller aus 18 Ländern und 150 Privatfahrzeuge

Rund 500 Aussteller aus 18 Ländern erwarten bis zum 10. Dezember wieder Autofans aus ganz Europa, die sich auf der Essen Motor Show für Tuning, Rennsport oder Oldtimer begeistern. Zu feiern gibt es in diesem Jahr mit Sonderschauen außerdem 20 Jahre Tesla und 75 Jahre Nascar. In Halle 5 werdenn außerdem rund 150 aufwendig getunte Privatfahrzeuge vom Datsun GX 1200 bis zum Jaguar XJS präsentiert. Und der Trend hat inzwischen auch Elektroautos erfasst.

Traditionell feiert die Motorportbranche in Essen ihren Saisonabschluss. Zu den Ausstellern in Halle 8 gehören unter anderem der Automobilclub von Deutschland, der Deutsche Motor Sport Bund mit der Deutschen Rallycross-Meisterschaft, der Hockenheimring und die Special

Tourenwagen Trophy. Neu ist die Show Area mit Autogrammstunden, Fahrzeugpräsentationen und Live-Vorführungen in Halle 4. Liebhaber von klassischen Fahrzeugen kommen im Classic & Prestige Salon des Veranstalters Siha in den Hallen 1 und 2 auf ihre Kosten. Das Angebot

umfasst passend zur Essen Motor Show besonders viele sportliche Modelle. In diesem Jahr gibt es unter eine Japan-Meile mit mehreren Toyota, einen Lagonda M 45 T 7 Open Tourer aus dem Jahr 1935 und einen Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet, 1949 gebaut und von Pinin Farina exklusiv karossiert.



Zusätzlich bietet Europas größte Messe ihrer Art Zubehör, Ersatzteile, Modellautos und Accessoires. Nach dem heutigen Preview Day ist die Messe an den beiden Samstagen und Sonntagen von 9 bis 18 Uhr, sowie Montag bis Freitag ab 10 Uhr geöffnet. Eine reguläre Tageskarte kostet 20 Euro (ermäßigt 16 Euro). (aum)