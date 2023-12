Essen 2023: Toyota fährt Sondermodell und zwei Neuheiten auf

Von morgen an bis Sonntag nächster Woche ist Essen das Mekka für die Sportwagen-, Tuning- und Oldtimerszene. Toyota ist auf der Essen Motor Show, der größten Veranstaltung ihrer Art, mit einem exklusiven Sondermodell vertreten und feiert zudem die Publikumspremiere des neuen C-HR sowie des Luxusvans LM von Lexus.

Zur von 100 gefertigten GR Supra GT4 hat Toyota Deutschland ein exklusives Sondermodell des GR Supra entwickelt. Der straßenzugelassene „GT4 100th Edition Tribute“ basiert auf dem Lightweight mit manuellem Getriebe und teilt sich die exklusive Außenfarbe in Plasma Orange mit der Sammleredition „100 Edition“ des GT4-Rennwagens von Toyota Gazoo Racing. Die Straßenvariante ist europaweit auf 100 Exemplare limitiert und wurde – mit Ausnahme der exklusiven Folierung – ausschließlich mit Zubehör aus den GR Centern getunt. Dazu zählen Karbonfaser-Außenspiegelkappen, Carbon-Heckflügel, schwarze Bremssättel mit GR-Logo sowie Frontsplitter und Pedalkappen von AC Schnitzer.



Ein Kernelement des Sondermodells bildet das Evo-T1-Fahrwerk des Kooperationspartners Bilstein, der ebenfalls mit einem eigenen Stand auf der Essen Motor Show vertreten ist. Mit leicht zugänglichen Verstellrädern kann das Dämpfersetting in zehn Stufen parallel in Zug- und Druckstufe eingestellt werden. Das Fahrwerk bietet ein deutlich präziseres Anlenkverhalten und eine flexible und stufenlose Tieferlegung um bis zu 35 Millimeter mit Teilegutachten. Eine Miltek-Sportauspuffanlage sorgt für den artgerechten Klang des Reihensechszylinders. Die Felgen von Protrack sind eine der leichtesten TÜV-geprüften Gussräder auf dem Markt.



Der GR Supra „GT4 100th Edition Tribute“ wird auf der Essen Motor Show im Eingangsbereich von Halle 5 ausgestellt. Messebesucher können hier auch an einem Selfie-Gewinnspiel teilnehmen. Hauptgewinn sind zwei Tagestickets für die „Toyota GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen im nächsten Jahr am Nürburgring. Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen Werkzeugzubehör von Stahlwerk.



In Halle 3 sind außerdem die beiden neuen Modelle C-HR und Lexus LM ausgestellt, die im Januar bzw. April in den Handel kommen. (aum)