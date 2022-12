Tuning-Trimm für den Toyota GR86

Morgen startet die 54. Essen Motor Show. Und auch Toyota ist bei dem kultigen Tuning- und PS-Spektakel im Ruhrpott mit dabei und präsentiert sein mit hochwertigen Zubehörteilen namhafter Partner aufgepepptes Sportcoupé GR86.

Für eine schärfere Optik hat J-Sport beispielsweise ein komplettes Aerodynamikprogramm für den GR86 aufgelegt. Das Paket aus Frontspoiler-Ecken, Heckspoiler, Seitenschweller- und Heckschürzen-Aufsätzen fügt sich nahtlos in die sportliche Linienführung des Serienfahrzeugs ein und optimiert die Aerodynamik. Das Paket erzeugt 45 Kilogramm Abtrieb an der Hinterachse und zehn Kilogramm an der Vorderachse und verbessert damit das Fahrverhalten besonders bei hohen Geschwindigkeiten erheblich.



Auch die Bilstein-Gewindefahrwerke B14 oder B16 gegen dem GR86 noch mehr Agilität und Stabilität in Kurven. Bei letzterem haben Track-Fahrer die Möglichkeit, ihr persönliches Stoßdämpfer-Setup zu entwickeln: Mit spürbaren Klicks können die Zug- und Druckstufe der Dämpfer schnell und einfach parallel über ein Aluminium-Verstellrad justiert werden.



Zu neuem Look und gesteigerter Performance gehört auch ein passender Sound. So verleiht die Abgasanlage von Milltek dem GR86 einen sportlich-tiefen Klang. Mit den verschiedenen Endrohr-Varianten – von Carbon über schwarz-matt keramikbeschichtet bis zu Titan-blau geflämmt – kann jeder Fahrer seinem Sportcoupé einen individuellen Look verpassen. Die Abgasanlagen werden in kleinen Stückzahlen von Hand in Großbritannien gefertigt, sind eintragungsfrei und lassen sich bei Bedarf problemlos auf die Serienzustand zurückrüsten.



Wie der GR86 mit dem kompletten Zubehörpaket aussieht, zeigt Toyota auf der Essen Motor Show (3. bis 11. Dezember) auf dem Stand von Milltek (Halle 6, Stand 6A18). Alle Teile sind aber auch ab sofort direkt bei den Toyota-Händlern erhältlich. (aum)