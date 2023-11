Produktion des Ineos Grenadier Quartermaster läuft an

Ineos Automotive hat im französischen Hambach mit der Serienproduktion des neuen fünfsitzigen Doppel-Kabinen-Pick-ups Grenadier Quartermaster begonnen. Es handelt sich mit einem Radstand von 3,23 Metern um das größte Modell der Baureihe. Beim Station Wagon sind es 30,5 Zentimeter weniger. Der Antrieb ist aber der gleiche: Als Motor steht ein BMW 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit Turboaufladung in einer Benzin- oder Dieselvariante zur Wahl, der über ein Acht-Gang-Automatikgetriebe von ZF alle vier Räder antreibt.

Der Quartermaster, der im Juli beim Goodwood Festival of Speed vorgestellt wurde, ist nach dem für die Versorgung der Truppen zuständigen Militäroffizier benannt, zu Deutsch Quartiermeister. Die Ladefläche bietet eine Nutzlast von bis zu 760 Kilogramm und kann auch eine Europalette aufnehmen.



Die Auslieferungen an Kunden in Europa sollen noch im Dezember beginnen; im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika südlich der Sahara und im Nahen Osten folgen sie kurz darauf. In Nordamerika ist der Verkaufsstart für das Frühjahr 2024 geplant.



Für kommendes Jahr ist noch ein weiteres Modell geplant. Mit dem verlängerten Fahrgestell des Quartermaster, Antriebsstrang und Fahrerkabine richtet es sich speziell an Umrüstungsspezialisten und Karosseriebauer. (aum/av)