23-Jähriger bewahrt Autofahrer vor Schlimmerem

Weil er einen Autofahrer vor einem schlimmen Unglück bewahrt hat, ist Mehmet Demirpence aus Solingen vom Automobilclub von Deutschland (AvD) zum „Held der Straße“ des Monats November ernannt worden. Er half einem Mann, dessen Fahrzeug Feuer gefangen hatte.

Mehmet Demirpence ist abends auf der A 46 auf dem Nachhauseweg. Bei Wuppertal fällt dem 23 Jahre alten Lagerlogistiker ein vor ihm fahrendes Auto auf: Aus der Unterseite des Fahrzeugs schlagen Funken, und es beginnt zu brennen. Mehmet Demirpence setzt sich mit seinem Wagen neben das andere Auto und kurbelt das Seitenfenster herunter. „Ich habe versucht, den Fahrer aufmerksam zu machen, aber der hat erst gar nicht reagiert“, erinnert sich der junge Solinger. „Ich habe geschrien‚ ihr Auto brennt“, berichtet er. Schließlich merkt der Fahrer, dass der Motor seines Autos nicht mehr richtig zieht und fährt rechts ran.



„Ich habe mit angehalten und sofort den Notruf verständigt. Dann bin ich zu dem Fahrer, der mittlerweile etwas unter Schock stand und habe ihm geholfen, aus dem Auto herauszukommen“, erklärt der 23-Jährige. Er habe dann zu dem Mann gesagt, er solle Brieftasche und Papiere mitnehmen, alles andere sei im Augenblick egal. Kurze Zeit später steht das Auto dann auch voll in Flammen. „Es gab eine leichte Explosion, bei der auch Teile herumflogen“, schildert Demirpence weiter. Wenige Minuten später treffen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst und löschen das Fahrzeug. Ein Lkw-Fahrer hatte zuvor geistesgegenwärtig die Autobahn vor der Unglücksstelle blockiert, bis die Polizei die A 46 komplett sperren konnte.



Aufgrund des beherzten Eingreifens von Mehmet Demirpence blieb der Fahrer unverletzt – und ist bis heute dankbar für die umsichtige Hilfe in einer heiklen Situation. Für seinen lebensrettenden Einsatz erhält Mehmet Demirpence neben der Auszeichnung „Held der Straße“ von Kooperationspartner Kia einen Sportage Plug-in-Hybrid für zwei Wochen und 1000 Kilometer. Zusätzlich werden Treibstoff- bzw. Stromkosten in Höhe von 250 Euro erstattet.



Der AvD sucht jeden Monat engagierte Ersthelfer, die sich durch vorbildliches Verhalten in Unfallsituationen auszeichnen. Unterstützt wird die Verkehrssicherheitsaktion auch von der Zeitschrift „Auto Straßenverkehr“. (aum)