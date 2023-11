Die Top Ten der Woche bei der Autoren Union Mobilität

Der batterieelektrische Antrieb wird die wichtigste Motorisierung bei Pkw, Lkw und Bussen – aber nicht die einzige. Dabei sei die Nutzfahrzeugbranche viel technologieoffener als die Pkw-Industrie, sagte uns Holger Klein, Vorstandschef von ZF Friedrichshafen, im Interview. Martin Daum, der Chef von Daimler Trucks, setzt ebenfalls nicht allein auf die Batterie. In einem weiteren Interview sagt er uns: „Ohne Wasserstoff wird es nicht gehen.“ Nur mit Strom und Batterie komme der klimaneutrale Truck nicht ans Ziel. So viel Offenheit Sinn für die Realitäten wünschte man sich auch für die Diskussion um den Pkw.

Von den 398.162 abgerufenen Texten sind dies die Top Ten der Woche:



1. Brüsseler Umweltlobby kämpft mit harten Bandagen

2. Abschiedsfahrt mit Achtzylinder

3. VW ID 7: Leistung, Luxus und Langstreckentauglichkeit

4. Alpenglühen: Mit dem Camper durch Südtirol und das Trentino

5. Geschichte des Lancia-Comebacks

6. Keineswegs weichgespült

7. Neuer Camper fürs Abenteuer zu zweit

8. Außen kompakt, innen groß

9. Jeep Avenger mit Mildhybrid-Antrieb

10. ZF präsentiert neues Brake-by-Wire-System



In der vergangenen Woche lieferte unser Server 514.968 Fotos und Videos als Downloads an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos lag eine Seite des Wochenkalenders „Girls & legendary US-Cars 2024“ ganz vorn, bei den Videos das vom VW ID 7. (aum)