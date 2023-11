Vorstellung Peugeot 208: Frisch renoviert

Im vergangenen Jahr war der Peugeot 208 das meistverkaufteste Auto in Europa. Eine wichtige Rolle in Deutschland spielt die vollelektrische Variante des Kleinwagens auf die 50 Prozent der Bestellungen entfallen. Die Franzosen haben ihrem Bestseller jetzt ein Facelift spendiert. Der überarbeitete 208 steht hierzulande ab Dezember beim Händler. Die Preise für den Kleinwagen, der als Verbrenner, 48 Volt-Hybrid und Elektrovariante angeboten wird, beginnen bei 21.225 Euro für den PureTech 75, die Hybridversionen sind ab 27.125 Euro zu haben und enden bei 40.325 Euro für den 115 kW (156 PS) starken E-208 GT.

Drei Jahre nach seiner Markteinführung kommt der 4,05 Meter lange und 1,75 Meter breite Franzose mit neuem Gesicht daher. Der Peugeot präsentiert sich jetzt mit drei langen vertikalen Lichtkrallen in den Stoßfängern und großem Kühlergrill. Am Heck ist das Krallenmotiv horizontal in den Rückleuchten angeordnet und verleihen dem Franzosen einen kraftvollen Auftritt. Das digitale Kombiinstrument mit zentralem Zehn-Zoll-Touchscreen wurde modernisiert. Alle Bedienelemente sind intuitiv steuerbar. In der Allure und GT-Version ist der Bildschirm in HD-Technologie ausgeführt. Schön, dass es noch Drehregler Schnellwahltasten für einige Menüpunkte gibt. Neben voller Smartphone-Konnektivität ist der 208 auch in Sachen Sicherheit up to date und bietet alle gängigen Fahrerassistenzsysteme.



Für eine erste Testfahrt stand die Elektroversion mit einem Drehmoment von 270 Newtonmetern zur Verfügung. Der Stromer überzeugt mit kräftigem Antritt und gutem Kurvenverhalten. Der knapp 1,6 Tonnen schwere Fünftürer sprintet in 8,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und bei 150 km/h (abgeregelt) ist Schluss. Peugeot gibt den Normverbrauch mit 14,0 bis 14,5 kWh auf 100 Kilometer an, den wir laut Bordcomputer (14,1 kWh) erreichen konnten. Die Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt. Die maximale Reichweite beträgt laut WLTP-Zyklus 410 Kilometer. Die im Wagenboden untergebrachte Lithiumionen-Batterie hat eine Kapazität von 51 kWh und kann einer 100 kW-Schnellladestation in 35 Minuten wieder auf 80 Prozent. (aum)



Daten Peugeot E-208 115 kW GT



Länge x Breite x Höhe (m): 4,05 x 1,75 x 1,43

Radstand (m): 2,54

Antrieb: Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet

Leistung: 115 kW / 156 PS

Max. Drehmoment: 270 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,3 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 14,0–14,5 kWh

WLTP-Reichweite: 398–410 km

Testverbrauch: 14,1 kWh

Batteriekapazität: 51 kWh

Leergewicht / Zuladung: min. 1530 kg / max. 380 kg

Kofferraumvolumen: 265–960 Liter

Basispreis: 36.325 Euro