Andrew Thorndike führt Polo

Andrew Thorndike (57) ist neuer CEO der Polo Motorrad und Sportswear GmbH. Er folgt auf Jutta Warmbier, die das Unternehmen verlassen hat.

Andrew Thorndike verfügt über langjährige Erfahrung in der Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie. Der passionierte Motorradfahrer war neben Deutschland und anderen europäischen Ländern auch in Chian und Fernost sowie in Südafrika und den USA tätig. Stationen waren unter anderem McKinsey & Company, Arcandor/Karstadt Quelle und Adler, Thermondo und zuletzt der österreichische Textilienhersteller Wolford. (aum)