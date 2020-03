Torsten Dühring übernimmt die Finanzen bei Polo

Torsten Dühring (53) ist als neuer Finanzchef (CFO) in die Geschäftsführung von Polo berufen worden. Er soll sich bei der Motorradzubehörhandelskette auch um die IT und die Logistik kümmern.

Torsten Dühring kann auf eine 14-jährige Laufbahn als Geschäftsführer in international tätigen Unternehmen zurückblicken. Unter anderem war der gebürtige vier Jahre lang bei Windsor in Bielefeld tätig. Zuletzt war er beim in München ansässigen Mode-Luxus-Unternehmen Escada als CFO/COO beschäftigt.



Mit dem Eintritt von Torsten Dühring ist die Polo-Geschäftsführung wieder komplett. Nach dem Austritt von Torsten Fischer (CMO) und Kilian Roos (CFO) im Januar hat Jutta Warmbier als CEO den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. (ampnet/jri)