Skoda Superb Combi kann bestellt werden

Bei Skoda kann ab sofort der neue Superb Combi bestellt werden. Zum Marktstart stehen die Ausstattungslinien Selection und Laurin & Klement sowie jeweils zwei Motor-Getriebe-Varianten zur Wahl. Bei den Antrieben können Kunden zunächst jeweils zwischen dem 1,5 TSI e-TEC Mild-Hybrid und dem 2,0-Liter-Diesel wählen. Beide leisten 150 PS (110 kW) und haben ein Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe.Die Basisversion Essence mit weiteren Motor-Getriebe-Varianten folgt im ersten Quartal 2024, ebenso die Limousine des Superb.

Im Rahmen einer Sonderaktion rüstet Skoda alle aktuellen Superb Combi Selection automatisch mit dem großen Infotainmentdisplay in 13 Zoll inklusive Navigationsfunktion aus – Kunden zahlen hierfür einen Vorteilspreis von 500 Euro. Die sonst aufpreispflichtige Lackierung in Kristall-Weiß gibt es obendrein kostenfrei dazu. Der Selection bietet unter anderem LED-Scheinwerfer, Drei-Zonen-Klimaanlage, beheizbare Komfortsitze vorne, Rückfahrkamera und vier USB-Ladeanschlüsse sowie eine Phonebox mit induktiver Ladefunktion für zwei Smartphones und Kühlfunktion .



Der L & K ist das Topmodell. Es verfügt unter anderem über die adaptive Fahrwerksregelung DCC Plus, Progressivlenkung, LED-Matrixhauptscheinwerfer und belüftbare Vordersitze mit Massagefunktion mit zehn pneumatisch gesteuerten Luftkissen. Die Ambientebeleuchtung erzeugt eine angenehme Lichtstimmung.



Die Preise beginnen bei 43.840 Euro für den Superb Combi Slection und 54.450 für den L & K. (aum)