Wenn es um große SUV geht, dann bietet Subaru das beste Preis-Leistungsverhätlnis. Das finden zumindest die Leser der „Auto Bild“. Sie wählten die Marke in dieser Fahrzeugklasse in der Kategorie „Preis/Leistung“ an die Spitze. Im Vorjahr hatte Subaru den Sieg in der Image-Umfrage noch knapp verpasst. (aum)