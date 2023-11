Ringtausch in der BMW-Kommunikation

In der BMW-Konzernkommunikation gibt es einen größeren personellen Ringtausch. Alexandra Landers übernimmt die Leitung der Abteilung „Produktkommunikation BMW Automobile“, Markus Sagemann ist künftig für PR-Veranstaltungen zuständig,Nicole Geisel übernimmt die Leitung der Abteilung „Kommunikation Einkauf, Lieferantennetzwerk, Nachhaltigkeit“ und Ingo Wirth den Bereich „Strategie, Steuerung.

Alexandra Landers wird schwerpunktmäßig die Produkt-, Lifestyle- und Markenkommunikation der Kernmarke verantworten. Nach verschiedenen Funktionen als HR-Managerin, im Inhouse Consulting und als Regionalleiterin der Kommunikation in Europa, war sie in den vergangenen Jahren als Leiterin „PR-Veranstaltungen“ tätig. Ihr Nachfolger Markus Sagemann hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Leitungsfunktion in der externen und internen Kommunikation der BMW Group inne. Zuletzt verantwortete er die Abteilung „Kommunikation Einkauf, Lieferantennetzwerk und Nachhaltigkeit“, die jetzt Nicole Geisel übernimmt. Nach Stationen in der Finanz- und IT Kommunikation und in der Betreuung des Aufsichtsrats der BMW AG leitete sie zuletzt die Kommunikationsstrategie der BMW Group sowie die Planung und Steuerung, die Marktsteuerung für Europa und China und die Business IT des Bereiches. Ingo Wirth hat – nach verschiedenen Funktionen in der Marketing-Kommunikation und der Gremiensteuerung für den Vorstand – in den vergangenen Jahren die Produktkommunikation der Marken Mini und BMW Motorrad sowie zuletzt der Kernmarke BMW geleitet. (aum)