Alle japanischen Motorräder von 1970 bis 2000

1968 revolutionierte ein Motorrad aus Fernost die Zweiradwelt. Auch in Deutschland gaben Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha anschließend über mehrere Jahrzehnte den Ton an. Joachim Kuch hat es geschafft, in seinem Buch „Motorräder in Deutschland: Japanische Marken 1970–2000“ alle Modelle jener Epoche in Wort und Bild mit teilweise launigen Bemerkungen aufzulisten. Herausgekommen sind 392 Seiten mit 600 Abbildungen. Erschienen ist das Buch im Motorbuch-Verlag Stuttgart zum Preis von 49,90 Euro. (aum)