Die TSV Apache RTR 310 übernimmt eine Vorreiterrolle

Bosch bringt die Motorradstabilitätskontrolle und Kurven-ABS nun auch in die untere Mittelklasse. Die Motorcycle Stability Control (MSC) kombiniert das Antiblockiersystem mit einer 3-D- oder 6-D-Inertialsensoreinheit (IMU). Grundfunktionen sind Kurven-Bremskontrolle, Kurven-Traktionskontrolle und Kurven-Schleppmomentregelung. Als weltweit erstes Motorrad unter 400 Kubik erhält die eng mit der BMW G 310 R verwandte indische TVS Apache RTR 310 eine Motorradstabilitätskontrolle mit 6-D-IMU. Dabei nutzt das System neben der IMU von Bosch die Motorrad ABS 10 Base Variante, die mit einem kleineren und leichteren Gehäuse speziell auf Motorräder in Schwellenländern zugeschnitten ist. Doch auch in Deutschland gewinnt die Hubraumklasse von 300 bis 400 Kubik zunehmend an Popularität.

Nach einer Studie der Bosch-Unfallforschung könnte durch die Motorradstabilitätskontrolle in Zusammenspiel mit dem ABS jeder dritte Motorradunfall mit Personenschaden in Deutschland vermieden oder abgeschwächt werden, wenn jedes Motorrad damit ausgestattet wäre. MSC erkennt mit einer Reihe von Sensoren die Fahrdynamik des Zweirads. Während die Raddrehzahlsensoren die Drehzahl des Vorder- und Hinterrads messen, ermittelt die IMU 100-mal pro Sekunde die Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Durch Analyse des Neigungs- und Nickwinkels des Motorrads optimiert das System die Stabilität und Bremswirkung auch bei Kurvenfahrten und Schräglagen.



Gemeinsam mit Ducati hat Bosch vor drei Jahren auch die erste adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und den Toterwinkel-Warner in die Serie überführt. Schätzungen der hauseigenen Unfallforschung gehen davon aus, dass das Advanced Rider Assistance System (ARAS) jeden siebten Motorradunfall in Deutschland verhindern könnte. (aum)