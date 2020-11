Bosch entwickelt ersten voll integrierten Splitscreen für Motorräder

Bosch hat ein frei programmierbares, voll integriertes Display für Motorräder entwickelt, das per Splitscreen gleichzeitig fahrzeugrelevante Informationen wie die Geschwindigkeit und App-Inhalte vom Smartphone anzeigen kann. Zusätzlich lassen sich mit der Smartphone-Integrationslösung „mySPIN“ weitere nützliche Services übertragen. Erstmals zum Einsatz kommt das 10,25 Zoll große TFT-Display noch in diesem Jahr bei BMW. Ducati wird My Spin für ein neues vernetztes 6,5-Zoll-Display von Bosch ohne Splitscreenfunktion nutzen. 2021 folgt Kawasaki.

Über verschiedenste Motorrad-spezifische Partner-Apps erhält der Fahrer Zugriff auf vielfältige Services: Mit „Rever“ beispielsweise lassen sich Touren herunterladen und mit anderen Teilen. „Genius Maps“ und „Sygic“ leiten Fahrer zu Hotels oder Restaurants in der Nähe und „Dash Radio“ bietet digitale Radiosender. Das App-Angebot von My Spin soll ständig erweitert werden. (ampnet/jri)