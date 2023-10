Sportwagen, historische Bezüge, flache Limousinen statt SUV: Die Japaner besinnen sich auf alte Tugenden. Mit ihren Fahrzeugstudien voller Ästhetik und Kreativität und mit einem erfrischend technologieoffenen Ansatz zeigt die Automesse in Tokio, dass sich man sich dort die Freude am Auto nicht nehmen lässt. Auch nicht von jenen Dogmen, die in Europa gerade so hoch im Kurs stehen. (aum)