Tokio 2023: Zwei Konzepte von Toyota

Toyota zeigt auf der Japan Mobility Show 2023 (26.10.–5.11.) in Tokio zwei Konzeptfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb. Der FT-3e soll das tägliche Leben der Kunden mit neuen Fahrerlebnissen und personalisierten Services bereichert. Digitale Displays an den Türen und Außenflächen informieren den Fahrer beim Annähern an das Fahrzeug über Batterieladung, Bordtemperatur und Luftqualität im Innenraum. Der FT-Se basiert zwar auf dem FT-3e, ist aber ist ein elektrischer Hochleistungs-Sportwagen. Er wurde ganz auf Performance und geringen Luftwiderstand hin gestaltet und bietet unter anderem ein neu gestaltete Kniepolster für mehr Halt in schnellen Kurven. Bei der Entwicklung half auch die Motorprotabteilung Gazoo Racing (GR) mit. (aum)