Neue Porsche-Kollektion bei Majorette

Nach vier Jahren und insgesamt acht Millionen Stück bringt Majorette eine komplett neue Kollektion an Porsche-Automodellen auf den Markt. Nicht fehlen darf in der Sammlung im Maßstab 1:64 der 911 Carrera RS 2.7, seinerzeit Deutschlands schnellster Serienwagen und der erste Neun-Elfer mit der Typenbezeichnung „Carrera“. Die zweite Formneuheit ist der Rennwagen 935 K3 aus den 70er-Jahren. Hinzu kommen der 911 GT3 Cup und der Vision Gran Turismo, den Porsche eigens für das Computerspiel Gran Turismo 7 entworfen hat und den Majorette in zwei Farbvarianten anbietet.

Abgerundet wird die Porsche-Kollektion durch einen Taycan als Safety Car sowie drei Sets mit Trailer-Gespannen mit Zug- und Rennfahrzeug und herunterklappbarer Auffahrrampe.



Die Fahrzeuge sind 7,5 Zentimeter lang und gefedert, sie sind gummibereift und haben zu öffende Türen oder Hauben. Die Einzelfahrzeuge kosten 7,49 Euro, die Sets mit Transportanhänger sind für 12,99 Euro erhältlich. (aum)