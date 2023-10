Die Marke Renault hat im dritten Quartal ihre weltweiten Verkäufe gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um elf Prozent auf 356.747 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gesteigert. In den ersten neun Monaten des Jahres verkaufte Renault insgesamt 1.128.885 Fahrzeuge, ebenfalls ein Plus von elf Prozent gegenüber 2022. Überdurchschnittlich legte die Marke in Europa zu und verzeichnet im dritten Quartal einen Zuwachs von 25 Prozent. (aum)