Zwölf Jahre ohne die Vier

Zwölf Jahre lang fehlte bei Peugeot ein Modell mit der Ziffer Vier vorweg. Nun folgt endlich Nummer acht in der Ahnenreihe. Beim 408 mischt Peugeot Designelemente aus verschiedenen Segmenten zu einem gelungenen Ganzen. Trotz der coupéhaften Linien hat der Franzose Familienformat. Die Normverbrauchswerte des Plug-in-Hybrids gehören natürlich in die Welt der Fabeln, dennoch kann sich die tatsächliche Kombination aus Elektroreichweite und Benzindurst durchaus sehen lasssen. In einem Punkt tanzt der 408 aber aus der Ahnenreihe... (aum/ww)