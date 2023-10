Porsche zehn Prozent im Plus

Porsche hat in den ersten drei Quartalen weltweit 242.722 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind zehn Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. In Europa stieg der Absatz sogar um 23 Prozent auf 51.742 Einheiten. In Deutschland kam Porsche auf 24.814 Neuzulassungen (plus 19 Prozent).

In Nordamerika legten die Verkäufe um 14 Prozent auf 64.487 Fahrzeuge zu. In China ging der Absatz aufgrund der dortigen Wirtschaftslage auf 60.748 Autos zurück – ein Minus von zwölf Prozent. Die Übersee- und Wachstumsmärkte lagen mit 40.931 Fahrzeugen bei einem Plus von 23 Prozent. (aum)