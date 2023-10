Mercedes-AMG wertet den GLA 45 S 4-Matic+ auf

Mercedes-Benz wertet den GLA 45 S 4-Matic+ optisch und technisch auf. Auffälliges Erkennungsmerkmal sind die neu gestaltete Frontschürze und das AMG-Wappen auf der Motorhaube. Für die Beleuchtung mit verfeinerter Lichtsignatur kommt jetzt durchgehend LED-Technik zum Einsatz. Die bislang schwarzen Radhausverbreiterungen sind in Wagenfarbe lackiert. 20-Zoll-Räder gehören ebenso zur Serienausstattung wie die rot lackierten Bremssättel. Am Heck weisen doppelte, runde Endrohrblenden und die Spoilerlippe am Dach auf den leistungsstärksten Vertreter der GLA-Familie hin.

Im Interieur ist die jüngste Generation des AMG-Performance-Lenkrads Standard. Das MBUX-Infotainmentsystem erhält ein neues AMG-spezifisches Screendesign und erweiterte Funktionen. Höhere USB-Ladeleistung und ein zusätzlicher USB‑C-Port verbessern die Konnektivität. Zudem gibt es neue Exterieur- und Interieuroptionen. (aum)