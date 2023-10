Mercedes-Benz im dritten Quartal mit schwächerem Absatz

Mercedes-Benz Cars hat im dritten Quartal 510.600 Einheiten abgesetzt, vier Prozent weniger als im dritten Quartal 2022. Im dritten Quartal war jedes fünfte weltweit verkaufte Auto ein Hybrid- oder reines Elektrofahrzeug (xEV). Zudem legten die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) im dritten Quartal um 66 Prozent zu. In den ersten neun Monaten des Jahres hat sich der BEV-Absatz von Mercedes-Benz Pkw nahezu verdoppelt (+97 Prozent). Insgesamt erreichten die Verkäufe in den ersten drei Quartalen 1.529.800 Einheiten (+2 Prozent).

Der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) von Mercedes-Benz Cars erreichte im dritten Quartal 61.600 Einheiten (+66 Prozent). Der Absatz des elektrischen Smart erreichte im dritten Quartal 3900 Einheiten (+107 Prozent). Einschließlich Plug-in-Hybride stiegen die xEV-Verkäufe von Mercedes-Benz Pkw um 19 Prozent auf 98.400 Einheiten im dritten Quartal. Damit sind heute mehr als eine Million Elektro- und Hybridfahrzeuge von Mercedes-Benz Pkw auf den Straßen unterwegs.



Der Absatz im Top-End-Segment erreichte in den ersten neun Monaten 246.500 Einheiten (+6 Prozent) und im dritten Quartal 69.900 Einheiten (-11 Prozent). Dabei wurde der Absatz von Mercedes-AMG durch Modellwechsel, insbesondere des GLC eingeschränkt. Die Verkäufe batterieelektrischer Mercedes-AMG Modelle stiegen im dritten Quartal um 51 Prozent.



Die Verkäufe der G-Klasse legten im dritten Quartal um 11 Prozent zu. Der Absatz von Mercedes-Maybach erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 26 Prozent auf 6600 Einheiten. Der Absatz des GLS SUV wuchs im dritten Quartal um 3 Prozent auf 13.300 Einheiten, vom vollelektrischen EQS SUV konnten 3700 Einheiten (+162 Prozent) abgesetzt werden.



Die Mercedes-Benz S-Klasse bleibt im dritten Quartal in China mit einem Wachstum von 9 Prozent weiterhin führend in ihrem Segment mit einem Marktanteil von über 50 Prozent. Weltweit erreichten die Verkäufe der S-Klasse 16.900 Einheiten im dritten Quartal (-18 Prozent).



Die Verkäufe im Core-Segment erreichten im dritten Quartal 290.200 Einheiten (-1 Prozent). Von der C-Klasse wurden im dritten Quartal 82.000 Einheiten (+6 Prozent) und in den ersten neun Monaten des Jahres 241.700 Einheiten (+11 Prozent) verkauft. Der Absatz der E-Klasse stieg im dritten Quartal um +3 Prozent auf 75.200 Einheiten. Die Verkäufe des neuen GKC gingen im dritten Quartal um 17 Prozent auf 81.500 Einheiten zurück.



Der Absatz im Entry-Segment erreichte 150.500 Einheiten (-5 Prozent). Der BEV-Anteil im Einstiegssegment lag im dritten Quartal bei 23 Prozent. Die Verkäufe von GLA und GLB beliefen sich auf 26.800 (-15 Prozent) bzw. 36.300 Einheiten (-9 Prozent).



In Europa stiegen die Verkäufe im dritten Quartal um 12 Prozent auf 164.200 Einheiten und erreichten im Neunmonatszeitraum 485.200 Einheiten (+8 Prozent).



Der Absatz in Asien liegt seit Jahresbeginn mit 736.300 Einheiten (+0 Prozent) auf Vorjahresniveau.



In Nordamerika erreichten die Verkäufe Ende September 248.800 Einheiten (-3 Prozent). (aum)