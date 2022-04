Der Erfolg der Maybachs tröstet die Stuttgarter

Um -15 Prozent sank der weltweite Absatz von Mercedes-Benz Cars im ersten Quartal auf 501.600. Aufwärts ging es nur im Top-End-Segment mit Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Klasse, S-Klasse, GLS und EQS, die es zusammen auf 76.200 Einheiten (+1 Prozent) brachten. Motor war Mercedes-Benz Maybach mit einem Zuwachs um 67 Prozent. Auch bei den Plug-in-Hybrid- und batterieelektrischen Modellen stieg der Absatz deutlich.

Mercedes-Benz konnte den Absatz seiner vollelektrischen EQ-Modelle auf 21.900 (+210 Prozent) Einheiten mehr als verdreifachen. Plug-in-Hybridfahrzeuge erzielten mit 45.900 (+8 Prozent) Einheiten ein bestes erstes Quartal aller Zeiten. Insgesamt stellen bei Mercedes-Benz Cars die xEV-Modelle (batterieelektrische Fahrzeuge, Smart und Plug-in-Hybride kombiniert) 15 Prozent der weltweiten Neuwagenverkäufe. In Europa war jeder dritte verkaufte Mercedes-Benz Pkw elektrifiziert, in Großbritannien fast jedes fünfte Fahrzeug mit einem rein batterieelektrischen Antrieb ausgeliefert.



Die Verkäufe von Mercedes-Benz in der Region Asien beliefen sich zwischen Januar und März 2022 auf 249.000 (–12 Prozent) Einheiten, wobei Korea im März so viele Fahrzeuge wie noch nie ausliefern konnte. Der Absatz in China wurde durch die COVID-19-Situation beeinflusst. Hier konnten im ersten Quartal nur 192.700 (–14 Prozent) Einheiten abgesetzt werden. In Europa beliefen sich die Verkäufe auf 151.000 (–14 Prozent) Fahrzeuge, davon entfielen 50.600 (–7 Prozent) Einheiten auf den deutschen Markt. In der Region Nordamerika wurden insgesamt 70.700 (-20 Prozent) Einheiten ausgeliefert, davon 62.300 (–20 Prozent) Fahrzeuge in den USA.



Das meistverkaufte Fahrzeug im ersten Quartal war mit 100.400 Einheiten erneut das SUV-Modell GLC. Das Nachfolgemodell des GLC wird nach erfolgreicher Wintererprobung im Juni seine offizielle Weltpremiere erleben. (aum)