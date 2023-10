Ein Neuling im Revier der Drillinge

Dreiradroller sind eine feste Größe in der Zulassungsstatistik. Sie sind dank Automatik und Fußbremspedal leicht zu bedienen, bieten mit zwei Vorderrädern hohe Sicherheitsreserven – speziell bei Regen – und dürfen von jedem, der älter als 21 Jahre ist, mit Führerscheinklasse B gefahren werden. Das spart die hohen Kosten für eine A-Lizenz und kommt gut an in Deutschland: Der Klassenprimus Piaggio MP3 liegt in den ersten acht Monaten dieses Jahres auf Rang fünf (als 530er) und sieben (als 300er) der Kraftroller-Hitliste. Nun rückt ihm und seinen Mitstreitern von Peugeot und Yamaha ein Neuling auf die Pelle, der einen Zylinder mehr als alle anderen hat und ihnen bei der Spitzengeschwindigkeit davonfährt... (aum/rfb)