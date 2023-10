Ab morgen fahren wieder einzelne Personenzüge durch den Tunnel

Nach dem Güterzugunglück vor sechs Wochen fahren ab morgen wieder einzelne Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel: je ein Zug Richtung Süden am Freitag und ein Zug Richtung Norden am Sonntag. Während der nächsten drei Herbstferien-Wochenenden kommen zusätzlich zwei weitere Verbindungen am Samstag Richtung Süden und eine am Sonntag Richtung Norden hinzu. Durch den Einsatz von Doppelstockwaggos können an zwei der drei Wochenenden rund 900 zusätzliche Sitzplätze angeboten werden, teilten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mit. (aum)