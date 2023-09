Die Ducati Multistrada für die ganz große Tour

Ducati bringt aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Multistrada im November die V4 S Grand Tour auf den Markt. Sie setzt für lange Reisen auf Komplettausstattung und fährt außerdem in einer exklusiven Lackierung mit speziellen Grafiken vor.

Die Multistrada V4 S Grand Tour hat das „Travel & Radar“-Paket mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Spurwechselwarner sowie eine Reifendruckkontrolle an Bord. Zusätzliche LED-Scheinwerfer verbessern die Sicht bei Nacht und Nebel. Die serienmäßigen Seitenkoffer mit einem Gesamtvolumen von 60 Litern sind in der Farbe des Motorrads lackiert. Ein Hauptständer gehört ebenso zur Serienausstattung wie die beheizbaren Griffe und die beheizbare Sitzbank für Fahrer und Sozius.



Wie bei der V4 Rallye ist der Lenker starr am Lenkkopf montiert, der Soziussitz entspricht ebenfalls dem der Rallye. Um den thermischen Komfort zu verbessern, verfügt die Multistrada V4 S Grand Tour über Hitzeschilder an der Schwinge und auf der linken Seite des hinteren Hilfsrahmens sowie über verschließbare Kanäle im Beinbereich. Das für das Smartphone vorgesehene Fach ist belüftet.



Die Multistrada V4 S Grand Tour verfügt über die Funktion Minimum Preload, die es dem Fahrer ermöglicht, das Motorrad beim Anhalten und bei niedriger Geschwindigkeit abzusenken, indem die Vorspannung des Federbeins auf ein Minimum reduziert wird. Die Funktion Easy Lift hingegen reduziert den Kraftaufwand beim Anheben des Motorrads vom Seitenständer, indem sie die Hydraulik der Federung öffnet, wenn die Zündung aktiviert ist. Die Nivellierungsfunktion Autolevelling erkennt außerdem die Fahrhöhe des Motorrads und stellt sie selbstständig ein, um den Sitz zusätzlich zu den manuellen Optionen in den verschiedenen Fahrkonfigurationen auf die ideale Höhe zu bringen. Die Grand Tour verfügt außerdem unter anderem über Ducati Connect. Keyless-Go, Kurvenlicht und Quickshifter sowie Zubehöroptionen zur Personalisierung.



Die Grand Tour kostet 27.035 Euro. (aum)