Jaguar testet Carsharing für Bewohner von Luxusapartments

Als Teil des Transformationsprozesses kündigt Jaguar ein exklusives Mobilitätsprogramm für die Besitzer von Luxusapartments in Großstädten an. Zum Auftakt des Pilotprojekts erhalten Bewohner zweier Wohnkomplexe in Leeds und Manchester die Möglichkeit, den vollelektrischen I-Pace bedarfsweise bis zu 48 Stunden zu nutzen. Die Buchung erfolgt online und schließt Versicherung, Ladekosten und Parkservice mit ein. Schlüsselübergabe und Betreuung erfolgen durch das zuständige 24-Stunden-Concierge-Team des jeweiligen Standorts. Bei dem Carsharingprojket kooperiert Jaguar mit der Luxusapartment-Gruppe MODA Living und sieht das Angebot als Teil des Transformationsprozesses. (aum)