VW ID 7 als Performance-Car

Volkswagen hat zum von Fans organisierten ID-Treffen in Locarno ein Showcar aufgefahren. Der ID X Performance basiert auf dem ID 7. Das Sportfahrwerk mit straffen Federn legt die Limousine sechs Zentimeter tiefer, die Spur wurde um 80 Millimeter verbreitert. Frontsplitter und Heckdiffusor bestehen aus Carbon. Der VW ID 7 rollt auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Zentralverschluss und 265er-Rennsportreifen. Am Heck bringt ein Carbon-Flügel den nötigen Abtrieb. Ebenfalls aus Carbon sind die Schalensitze. Rote Akzente unterstreichen im Innenraum ebenfalls den dynamischen Anspruch.

Im Showcar ergänzt Volkswagen den permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse durch einen zusätzlichen Asynchronmotor an der Vorderachse zu einem Allradantrieb. Der Dualmotor-Antrieb hat eine Leistung von 411 kW (558 PS) und eine Boostfunktion. Die Steuerung des Antriebsmoments übernimmt ein Fahrdynamikmanager, der über ein separates Display in der Mittelkonsole bedient wird und auch die Hinterachsquersperre steuert. (aum)