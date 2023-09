IAA 2023: XEV Yoyo kommt nach Deutschland

Auf der Mobilitätsmesse IAA (–10.9.) präsentiert sich der italienisch-chinesische Kleinstwagenhersteller XEV mit dem aktualisierten Yoyo, der nun auch nach Deutschland kommen soll. Das 2,53 Meter kurze und 1,50 Meter schmale Elektroauto leistet 15 kW (20 PS), hat eine Höchgstgeschwindigkeit von 80 km/h und soll über eine Reichweite von rund 150 Kilometern verfügen.

Alternativ zum Laden kann die 10,4 Kilowattstunden große Batterie auch innerhalb von etwa drei Minuten getauscht werden. An der unteren Heckpartie lassen sich die drei Packs herausnehmen – fachmännischer Support in einer offiziellen Tauschstation vorausgesetzt. In Italien hat sich XEV die Dienste von Energielieferant ENI gesichert und über 30 Stationen in fünf italienischen Städten eingerichtet. Deutsche Standorte sind noch nicht bekannt.



Eine weitere Besonderheit des XEV Yoyo sind die seitlichen Flanken der Türen. Sie können mit 42 verschiedenen Blades aus dem 3-D-Drucker individualisiert werden – vom Lego-Look bis Barbie-Pink sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert auf dem Supermarktparkplatz. Apropos Supermarkt: Ein Stauraum-Wunder ist der Yoyo nicht, Platz für einen Single-typischen Wochenendeinkauf bietet der Kofferraum aber allemal.



Der kleine XEV bietet auch großgewachsenen Menschen ausreichend Kopffreiheit und einen integrierten 10,25-Zoll-Bildschirm. Für die Navigation werden die Funktionen von Apple Carplay und Android Auto unterstützt. (aum/blb)