IAA 2023: Tesla liftet Model 3

Schon im Oktober dieses Jahres soll das Facelift vom Tesla Model 3 in Europa und Asien ausgeliefert werden, in Deutschland zu Preisen ab 42.990 Euro. Nach sechs Jahren und über zwei Millionen Exemplaren wird das Facelift des Elektro-Mittelklasslers jetzt in München bei der IAA Mobility (4. bis 10. September 2023) seine Premiere erleben.

Das Facelift des Tesla Model 3 bekommt eine neue Frontpartie mit kleineren Scheinwerfern und bogenförmige Leuchten am Heck. Die Länge wächst minimal auf 4,72 Meter. Die Aerodynamik soll samt neuer Felgen effizienter ausfallen, die Windgeräusche damit geringer sein. Leisere Reifen und eine überarbeitete Abstimmung der Federung sollen ebenfalls zu höherem Komfort beitragen.



An der Antriebstechnik ändert sich nichts. Zum Facelift sind die Varianten Standard Range mit Hinterradantrieb und Long Range mit vier angetriebenen Rädern angekündigt. Die Performance-Version dürfte zeitversetzt starten. Als maximale Reichweite gibt Tesla nun 678 Kilometer an.



Für den Innenraum soll Tesla hochwertigere Materialien gewählt haben. Der mittlere Touchscreen hat jetzt schmalere Ränder für mehr nutzbare Bildschirmfläche. Der Bildschirm ist heller, kontrastreicher und reagiert schneller. Ein neues Soundsystem mit 17 Lautsprechern, zwei Subwoofern und zwei Verstärkern ist an Bord, ebenfalls belüftete Sitze und eine anpassbare Ambiente-Beleuchtung. Auf dem Rücksitz Reisende finden nun einen Touchscreen vor, über den sich Medien konsumieren lassen oder die Klimaanlage gesteuert wird. (aum)