Caravan Salon 2023: Schlafkomfort auf sechs Meter

Längsbetten im Sechs-Meter Kastenwagen? Diese Quadratur des Kreises ist die hohe Kunst der Grundrisszeichnung. Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf stellt Karmann Mobil den neuen Davis 600 vor, der mit einer Länge von 5,99 Meter genau diese komfortable Lösung bietet, ohne dabei seine Alltagstauglichkeit zu verlieren. 58.600 Euro kostet der Camping-Van auf Basis des Fiat Ducato.

Charakteristisches Merkmal sind die beiden Einzelbetten im Heck, das auf der Beifahrerseite eine Liegefläche von 2,03 Meter aufweist, auf der Fahrerseite kommen Ruhesuchende auf 1,75 Meter unter. Beide Betten lassen sich hochklappen um einen großen Stauraum im Heck zu schaffen. Im Waschraum wird der Platz dank eines klappbare Waschbeckens optimal genutzt und reicht sowohl für die Toilettennutzung als auch zum Duschen. Die klassische Halb-Dinette im vorderen Wohnbereich ermöglicht in Verbindung mit den drehbaren Fahrerhaussitzen ein Vier-Personen-Dinner. Optional kann der Davis 600 auch mit einem Aufstelldach mit Doppelbett ausgerüstet werden, dann steigt das Schlafplatzangebot auf vier.



Der kompakte Küchenblock ist mit einem Zweiflammen-Gaskocher, Spüle sowie Ober- und Unterschrank ausgestattet. Der Kühlschrank mit beidseitigem Anschlag ist im Eingang positioniert, so können kühle Getränke auch von außen entnommen werden. Das Interieur wird von einer textilen Microfaser-Optik an den Möbelfronten und Schränken geprägt. Die Stoffstruktur gibt dem Camper-Van eine stilvolle Wohnlichkeit

und setzt gleichzeitig frische Akzente.



Das Grundmodell wird von einem 2,3-Liter-Dieselmotor mit 120 PS (88 kW), der mit einem manuellen Sechsganggetriebe kombiniert ist, angetrieben. Diese Version ist allerdings nicht mit einem automatischen Getriebe zu haben. Das gibt es nur in Verbindung mit dem kräftigeren Diesel mit 140 PS (103 kW), der im optionalen „Concept“-Paket für rund 4000 Euro Aufpreis angeboten wird. (aum/mk)