Für Wochenende oder Weltreise

Neben dem neuen California Concept zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge auf den Caravan Salon in Düsseldorf auch einen umgebauten Amarok „PanAmericana“. Dessen Besonderheiten: Der Pick-up wurde vom Ausrüster Genesis Import aus Schwarzach zum Overlander-/Camping-Mobil erweitert, unter anderem mit Dach-Zelt, einer 270-Grad-Markise und einem ausgebauten Alu-Cab Hardtop.

Basis ist ein schwarz lackierter Amarok Panamericana mit Allrad, Differenzialsperre hinten, 177 kW Leistung, einem 3,0L-V6-TDI-Motor und bis zu 600 Newtonmetern Drehmoment. Auch Änderungen an Fahrwerk, BF-Goodrich-AT-Bereifung und Styling gehören zu den Umbauumfängen. Zusätzliche LED-Beleuchtung auf dem Dach oder Zusatzscheinwerfer am Frontend, etwa für Fahrten durch Skandinavien, sind ebenfalls montiert.



Ausgestattet ist der Pick-up von Haus aus mit LED-Matrix-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten, Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrischer Zehn-Wege-Einstellung, Infotainment-System mit 12 Zoll-Touch-Farbdisplay und Navigation sowie Lederstze und ein beledertes Cockpit. Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen an Bord zählen unter anderem ein Parklenkassistent, inklusive Einparkhilfe im Front- und Heckbereich sowie Ausparkassistent, ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, ACC und Verkehrszeichen-Erkennung. (aum)