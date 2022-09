Hannover 2022: Bio kann auch klimaneutralen Kraftstoff

Transportunternehmen entscheiden sich zunehmend für Bio-CNG (Compressed Natural Gas) als alternativen Kraftstoff – wegen der niedrigen Kosten und wegen des Klimas. Dagegen stehen aktuell LNG-Lkw (Liquified Natural Gas oder flüssiges Erdgas) wegen der hohen Preise für fossiles LNG ungenutzt auf den Betriebshöfen. OG Clean Fuels (OrangeGas Germany) präsentiert auf der IAA Transportation den von Rapstruck realisierten Prototyp eines von LNG auf CNG umgebauten Lkw.

OG Clean Fuels, der deutsche Marktführer bei CNG-Tankstellen verkaufte regenerative CNG-Kraftstoff sorgt für eine CO2-Einsparung von mindestens 90 Prozent. Bei Bedarf ist auch klimaneutraler Kraftstoff ist möglich. Dies führte zu einer Zusammenarbeit mit Rapstruck, die eine wirtschaftliche Umbaulösung für LNG-Lkw entwickelt haben. Hintergrund: Der einzige alternative Antrieb, der zurzeit in Deutschland für schwere Lkw flächendeckend mit regenerativer Energie verfügbar ist, ist Bio-CNG. Dies werde auch auf absehbare Zeit so bleiben, sagt Johan Bloemsma, der Deutschland-Chef von Orange Gas. „Wer bei schweren Lkw die Emissionen massiv, schnell und in der Praxis wirksam senken will, kommt um Bio-CNG nicht herum. (aum)