Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Spannung steigt, die Zahl der Einladungen zu Präsentationen, Gesprächsrunden, Interviews und geselligem Beisammensein steigt wie immer vor der IAA, die am 4. September mit einem Pressetag starten wird. Alles wieder so wie früher oder wie bei der 2021er IAA Mobility in München? Nein. Das zeigen schon Zahl und Art der Events, zu denen eingeladen wird. Dies wird wieder keine klassische Messe. Vielmehr stehen die Zukunft der Messe und ihrer Aussteller zur Diskussion oder zur Disposition.

161.966 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server Als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und an unsere Abnehmer in den Medien ausgeliefert. Bei den Fotos lag eines vom Ford Mustang Convertible vorn, bei den Videos eines vom Hyundai Ioniq 6. (aum)