Ineos übernimmt afrikanischen Umrüst-Spezialisten Kavango

Ineos Automotive hat die in Botswana ansässige Kavango Engineering übernommen. In dem im südlichen Afrika auf Fahrzeugumrüstungen spezialisierten Unternehmen, das mittlerweile in Ineos Kavango umbenannt wurde, soll der Grenadier für Einsätze im Naturschutz, für Safaris, im Film- und Gesundheitswesen umgebaut werden.

Das 5000 Quadratmeter große Betriebsgelände von Ineos Kavango befindet sich in Maun im Norden Botswanas, am Tor zum Okavango-Delta, und umfasst groß angelegte Fertigungs- und Montageeinrichtungen. Die 70-köpfige Belegschaft führt rund 200 Umrüstungen pro Jahr durch. Ineos Kavango will die gegenwärtigen Aktivitäten erweitern, um vollständige Umrüstungen und reguläre Wartungsarbeiten am Grenadier Station Wagon und Pick-up Quartermaster zu ermöglichen. Dazu zählen Spezialumrüstungen für Einsätze im Naturschutz, bei Safaris, der Bekämpfung von Wilderei, der Tiermedizin, der medizinischen Grundversorgung und der Filmproduktion.



Für zukünftiges Geschäftswachstum soll außerdem ein an den bestehenden Standort von Ineos Kavango angrenzendes Grundstück aufgekauft werden, das den bisherigen Betriebsumfang verdoppeln wird. Mitglieder des Teams, das Kavango Engineering gegründet hat, sollen weiterhin im Unternehmen tätig sein. Lynn Calder, CEO von Ineos Automotive, unterstreicht die Bedeutung der Firmenübernahme: „Die Eingliederung des Teams von Kavango in unser Unternehmen bedeutet auch, dass nun eine enge Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungs- und Fertigungsteams stattfinden kann.“ (aum/av)