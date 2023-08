Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Seit dem 1. August stehen die Exklusivtexte unserer Autoren nur noch in Car-Editors.Net für akkreditierte Kollegen und Verlage zum Download bereit. Dass sich die kleine Mühe des Anmeldens lohnt, zeigt gleich in der ersten Woche das Interview vom Motorexperten Prof. Thomas Koch. Er sieht die ultrascharfe Emissionsvorschrift EU7 so kritisch wie andere Experten, findet aber auch gute Seiten, zum Beispiel in der Sicherug eines Technologievorsprung. Lesen lohnt sich.

Von den 383.526 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Praxistest Triumph Rocket 3: The Boss

2. Praxistest Alfa Romeo Tonale e-Hybrid: Von Schein und Sein

4. Aus Nikola wird Iveco

5. Praxistest Hyundai Staria Prime: Zweiter Anlauf

6. Warum Apple und Porsche enger zusammenrücken

7. Unterwegs zu Elchen, Schären, Kanälen und einer Mumie

8. Toyota sagt „Hachi-Roku“

9. Cupra verleiht Seat Flügel

10. Mitsubishi Colt im Wandel der Zeit



484.081 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen bei unserem Server als Downloads an unsere rund 300.000 Nutzer und die angeschlossenen Medien ausgeliefert. Bei den Videos lag das der Triumph Scrambler 400 X vorn, bei den Fotos eines vom Opel Corsa Rally Electric von Elisa Klinkenberg zum Art Car mit Statement gestaltet. (aum)