BMW nimmt Testgelände für automatisiertes Fahren in Betrieb

Der BMW-Konzern hat in Sokolov in Tschechien ein Testgelände für vollautomatisierte Erprobungs- und Entwicklungsfahrten nach Level 4 in Betrieb genommen. Es umnfasst eine Fläche 600 Hektar und wird über 100 Mitarbeiter haben. Simuliert werden können Fahrten in der Stadt, über Land und auf der Autobahn ebenso wie autmatisiertes Parken. „Das Besondere: Wir können unsere Test-Module direkt hintereinander ohne Stopp durchfahren. Das macht unsere Erprobung maximal realistisch, sicher und kundennah“, erläutert Entwicklungsvorstand Frank Weber.

In das Future Mobility Development Center (FMDC) wurden 300 Millionen Euro investiert. (aum)