Harley Days Dresden boten jede Menge Abwechslung

Während sich die Witterung anderswo weniger beständig zeigte, fanden die Harley Days Dresden am vergangenen Wochenende bei bestem Sommerwetter statt. Tausende Motorradfahrer, teilweise auch aus dem benachbarten Ausland und anderer Marken, bevölkerten die rund 80.000 Quadratmeter große Festwiese nahe der Messe. Das bunte Programm bot jede Menge Abwechslung.

Im Expobereich präsentierte Harley-Davidson neben den 120th-Anniversary-Modellen und den neuesten CVO-Kreationen auch etliche historische Maschinen. Dank des „Harley on Tour“-Trucks konnten diverse Harleys auch Probe gefahren werden. Nebenan gab Offroadprofi Ralf Wiesenfeller Tipps zum richtigen Umgang mit Adventure-, Touring- und anderen Bikes. Auf einem großen LED-Screen konnten die Besucher live die Bagger Party Races verfolgen, die zeitgleich in Harsewinkel stattfanden. Bei geführten Touren entdeckten die Teilnehmer der geführten Touren ein geradezu mediterranes Flair. Und am Abend gab es Livemusik, unter anderem von der gefeierten Band The New Roses. Weitere Programmhöhepunkte waren die Bike-Show mit der Wahl der schönsten und faszinierendsten Motorräder sowie die Parade mit mehr als 800 Fahrern. (aum)