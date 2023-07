Porsche spendet 750.000 Euro

Porsche spendet zu seinem 75-jährigen Jubiläum 750.000 Euro an drei gemeinnützige Organisationen. Die Spende geht zu gleichen Teilen an das Projekt „Supp_Optimal“ der Bürgerstiftung Stuttgart, an den Verein Trinkwasserwald und die Stiftung You. Zusätzlich rufen Vorstand und Betriebsrat die Belegschaft auf, sich privat an den Spenden zu beteiligen. Außerdem erweitert der Sportwagenhersteller die Angebote für Mitarbeiter, ehrenamtlich aktiv zu werden.

„Essen für alle“ lautet das Motto des Projekts „Supp_Optimal“. Die Bürgerstiftung Stuttgart koordiniert dort die Zubereitung und Ausgabe von Lebensmitteln und warmen Mahlzeiten an Wohnsitzlose in Stuttgart. Porsche unterstützt das Projekt seit 2020. Im Jahr 2022 floss eine Spende in Höhe von rund 600.000 Euro an die Organisation. Damit konnten rund 53.000 Essen an bedürftige Menschen in Stuttgart ausgegeben werden.



Trinkwasserwald e.V. engagiert sich für Umweltbildung, Bewusstseinsbildung und naturnahen Waldbau. Seit 2017 hat Porsche in Zusammenarbeit mit dem Verein in der Region Stuttgart und in Leipzig insgesamt 47 Hektar Laubmischwald neu geschaffen. Durch die Umgestaltung von Nadelwäldern oder problematischen Mischwäldern zu artenreichen Laubmischwäldern wird hochwertiges Grundwasser gesichert. Jährlich werden mehr als 100 Millionen Liter Trinkwasser auf diesen Flächen erzeugt. Das reicht, um 100.000 Menschen ein Leben lang zu versorgen.



Durch die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien sind viele Menschen unverschuldet in große Not geraten. Porsche spendete bereits im Februar eine Million Euro als Soforthilfe an die „YOU“-Stiftung. Mit mobilen Bildungsangeboten unterstützt sie Kinder, Jugendliche und ihre Eltern in den Erdbebenregionen sozial und emotional und vermittelt Lerninhalte. Porsche ermöglicht die Einrichtung mobiler Aktivitätszentren in stark betroffenen türkischen Städten. Dort erhalten Kinder Zugang zu Bildung. Zudem lernen sie durch Kunst, Theater und Spiele ihre Gefühle auszudrücken. In Syrien entstehen dank mit Unterstützung des Spiortwagenbauers mobile Lernkioske mit Tablets, Laptops und Internetverbindung, um moderne Bildungsmöglichkeiten anzubieten. Begleitet wird dies auch durch psychologische Betreuung.



Über die Intranet-Plattform „Porsche hilft“ vermittelt der Sportwagenhersteller seinen Beschäftigten ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten. So pflanzen Mitarbeiter gemeinsam mit Trinkwasserwald e.V. am Standort Stuttgart Bäume und tragen damit zu sauberem Trinkwasser bei. Mit dem Team von „Supp_Optimal“ verteilen sie Essen an Bedürftige in der Stadt.



Neben vielen weiteren Spendenaktionen unterstützt das Unternehmen anlässlich des Jubiläums auch die Initiative „Mak-A-Wish“ mit 1,8 Millionen Euro, um in den kommenden drei Jahren schwerkranken Kindern und Jugendlichen 356 Wünsche zu erfüllen. (aum)