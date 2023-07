Die Spritpreise bewegen sich kaum

Die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen bewegen sich weiterhin kaum von der Stelle. Vor allem der Tagesdurchschnittspreis für Super E10 ist laut ADAC seit Wochen relativ stabil und pendelt dabei knapp unterhalb der Marke von 1,80 Euro. So kostet nach Berechnungen des Automobilclubs ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,789 Euro, das sind 0,6 Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel hat sich gegenüber der Vorwoche lediglich um 0,1 Cent verbilligt und kostet derzeit im Schnitt 1,628 Euro. Damit beträgt die Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten derzeit rund 16 Cent und ist erneut ein Stückchen kleiner geworden, nachdem sie vor einigen Wochen noch bei fast 22 Cent lag. Diesel wird um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Otto-Kraftstoff.

Aus Sicht des ADAC besteht – trotz des zuletzt etwas gestiegenen Rohölpreises – weiter Luft für Preissenkungen. Die Margen der Mineralölkonzerne und Raffinerien seien beträchtlich, der Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt aktuell nicht besonders ausgeprägt, beklagt der Club. Er appeliert daher daran, möglichst preisbewusst zu tanken, um den Markt entsprechend zu beeinflussen.



Wer sparen will, sollte möglichst abends die Zapfsäule ansteuen. Die günstigste Zeit dafür ist in der Regel zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise erfahrungsgemäß deutlich niedriger als am Morgen. (aum)