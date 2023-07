Goodwood 2023: Ineos stellt den Quartermaster vor

Ineos stellt an diesem Wochenende beim Goodwood Festival of Speed 2023 als Neuheit den Grenadier Quartermaster vor. Der Pick-up mit Doppelkabine, ist ab sofort in Großbritannien, Deutschland, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bestellbar. Auf seiner Basis mit langem Radstand kann der Quartermaster eine Europapalette transportieren und bietet eine Nutzlast von 760 Kilogramm.

Der junge Autohersteller mit Produktion im ehemaligen Smart-Werk in Hambach zeigt zudem einen ersten Grenadier Station Wagon mit 400-Volt- Brennstoffzellenarchitektur von BMW. Markenchef Lynn Calder hat in Goodwood zumindest schon einmal einen batterie-elektrischen Grenadier angekündigt.



Mehr als 5000 Fahrzeuge sind mittlerweile in der Hambacher Produktionsstätte vom Band gelaufen. Bis Ende des Jahres wird Ineos Automotive voraussichtlich über 15.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben. Dies wird durch die Einführung einer zweiten Schicht im Werk ab nächsten Monat erreicht, wodurch die Produktionsrate verdoppelt wird.



Die Marke verzeichnet eine starke Nachfrage nach Zubehör: Ein Drittel der Kunden entschied sich bisher für eine Frontwinde, die eher für den landwirtschaftlichen Einsatz geeignet ist, und ein weiteres Drittel sich für den Heckklappentisch, der eher für Freizeitaktivitäten geeignet ist. Aufgrund der Konstruktion, die es relativ einfach macht, spezielle Aufbauten durchzuführen, wurde bereits eine Vielzahl von Umbauten registriert: darunter ein Prototyp eines Safari-Fahrzeugs in Südafrika, ein Polizeifahrzeug in Spanien und ein Krankenwagen in Frankreich. Ab nächstem Jahr soll daher auch Chassis-Cab-Variante des Grenadier speziell für Karosseriebauer verfügbar sein. (aum/av)