Die Reisewelle rollt

Sechs Bundesländer haben bereits Ferien, fünf weiter kommen jetzt dazu. Auch in einigen europäischen Nachbarländern ist schulfrei. Wer mit dem Auto verreist, muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.

Wer in zähfließendem Verkehr unterwegs ist oder im Stau steht, sollte die „Dynamische Routenführung“ des Navigationssystems nutzen und regelmäßig Verkehrsfunk während der Fahrt hören, rät der Automobilclub von Deutschland. Wer kann, sollte zudem seine Reise außerhalb der Stoßzeiten antreten. Lässt sich der Stau nicht vermeiden, sollte unbedingt an die Rettungsgasse gedacht werden. Bei längerem Stillstand sollte der Motor ausgeschaltet werden. Das schont Umwelt und Geldbeutel.



Alle, die nach Österreich reisen (über A 8, A 93, A 95, A 99) oder deren Autobahnen zum Transit nutzen, müssen in Tirol Fahrverbote für Ausweichstrecken auf mehreren Landesstraßen bzw. dem niederrangigen Straßennetz beachten. Sie gelten für die Bezirke Kufstein, Reutte, Innsbruck und Innsbruck Land bis 10. September 2023 jeweils samstags, sonntags sowie am 15. August von 7 bis 19 Uhr. Als Grund wird von der Tiroler Landesregierung angegeben, dass „dem massiven Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen“ entgegengewirkt werden soll. Das Land Tirol informiert über die Details auf seiner Homepage.



Zudem wird der Arlbergtunnel saniert und ist deshalb für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Der ca. 14 Kilometer lange Tunnel steht bis voraussichtlich 6. Oktober nicht zur Verfügung. Die regionale Ausweichroute ist der Arlbergpass, auch für den Urlaubsverkehr. Für die Fahrt über die Passstrecke sollte mehr Zeit eingeplant werden, vor allem an den Wochenenden kann es aufgrund von Verkehrsüberlastungen zu längeren Verzögerungen kommen. Bis 6. Oktober wird über die Passstrecke an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ein Fahrverbot für Pkw mit Anhängern von über 750 Kilogramm verhängt, diese müssen großräumig ausweichen. Breitenbeschränkungen gibt es keine. Für Wohnmobile ohne Anhänger gibt es ebenfalls keine Beschränkungen. Zudem ist der Pass für Fahrräder „bergwärts“ gesperrt. (aum)